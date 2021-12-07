Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Требования об изъятии из учебников истории Грузии информацию об основателе правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили является «борьбой с историей». С таким заявлением выступил на брифинге депутат парламента Грузии, глава комитета по образованию и науке Шалва Папуашвили.

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Он прокомментировал нападки со стороны оппозиции на то, как в недавно изданном учебнике для девятых классов освещается современная история Грузии. В партии «Дроа» («Пора») считают его «пропагандистким».

"Это — попытка вмешательства политики в образование. Политики пытаются стать цензорами XXI века, — сказал Папуашвили. — Обществу показали вырванные из контекста цитаты и отрывки. В целом, в этой главе речь идёт о политических лидерах последних лет».

Депутат отметил, что перед изданием учебник был опубликован, чтобы общественность могла ознакомиться с ним и сделать замечания. По его словам, тогда возражений по содержанию не было.

Напомним, 5 декабря лидер партии «Дроа», депутат парламента Елена Хоштария выступила против того, что в новом учебнике Иванишвили даются хвалебные отзывы. 6 декабря члены её партии вышли на акцию протеста к зданию минобразования, поставили палатки и заявили, что будут там находиться, пока не добьются своей цели.

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