Сеул, , 09:28 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 7 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Американские и южнокорейские военнослужащие. Йонгсан, Южная Корея (сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force

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По их словам, коронавирус выявлен у 21 человека, включая десять представителей сухопутных войск, четыре представителя военно-воздушных сил, одного представителя морской пехоты и шесть представителей специального подразделения при министерстве.

Известно, что девятнадцать военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 826.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2552.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4954 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 482 310.

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