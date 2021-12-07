Саратов, , 09:27 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие сутки выявили 511 носителей коронавируса. Об этом сообщает 7 декабря региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 80 пациентов, с признаками ОРВИ — 419 человек, у 12 пациентов бессимптомное течение заболевания.

Наибольшее количество заболевших за прошедший день выявили в Саратове — 230 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных вновь преобладают жители старше 60 лет — 165 пациентов, до 20 лет — 48 человек.

Всего по данным на 7 декабря в регионе зарегистрировали 124 107 случаев заражения. Выздоровели 107 323 носителя вируса, в том числе за сутки — 598 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове из-за коронавирусной инфекции частично закрыты семь групп в шести детских садах, по области — 60 классов в 39-ти школах, в них 1461 учащийся и 31 педагог переведены на дистанционный режим обучения.

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