Чебоксары, , 09:27 — REGNUM В Чувашии резко сократились темпы вакцинации от ковида, в связи с чем руководитель республики Олег Николаев высказал «неудовлетворённость действиями» муниципальных глав. Речь идёт о том, что порой пункты вакцинации «работают впустую», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вопрос о вакцинации был поднят 7 декабря на заседании внеочередного оперативного штаба. По данным министерства здравоохранения, прививку от ковида сделали 500 818 жителей, что составляет 65,2% от плана или 41,5% от всего населения республики. Из них завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 478 349 человек.

В минздраве констатируют, что в период пика ежедневно прививку делали более 5 тыс. жителей, в то время как в настоящее время они упали до 800 — 900 в сутки.

«Я хотел бы выразить неудовлетворённость действиями глав администраций. Когда пунктов вакцинации не хватает, их надо расширить. Но если мы отвлекаем медицинских работ на создание пунктов вакцинации, а они дежурят впустую, то мы тем самым оставляем людей без медицинской помощи. Надо действовать разумно», — сказал глава Чувашии Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что в республике последние недели наблюдается «позитивный тренд» в борьбе с коронавирусом, но высоким остаётся количество вновь выявляемых случаев заражения.

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