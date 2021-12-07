Москва, , 09:27 — REGNUM В Москве в районе Марфино 21 декабря 2021 года состоится открытие первого и единственного в России Научно-технологического музея о криптографии, коммуникации, математике и смежных дисциплинах, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Музей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей криптографии разместился на улице Ботанической в здании XIX века постройки на площади 6,5 тыс. кв. метров. Одна из главных особенностей нового культурного объекта — инклюзивность.

В музее представлена уникальная историческая коллекция шифровальной техники, средства передачи информации и архивные документы, а также интерактивные и кинетические инсталляции и обучающие игровые экспонаты.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Музей криптографии расположится в здании бывшего Марфинского НИИ.

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