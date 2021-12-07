Петропавловск-Камчатский, , 09:38 — REGNUM В селе Тиличики на Камчатке завершены работы по благоустройству места отдыха в рамках реализации губернаторского проекта «Решаем вместе», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Новая зона отдыха в селе Тиличики на Камчатке Пресс-служба правительства Камчатского края

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«В рамках проекта губернатора Владимира Солодова жители Камчатки в сентябре 2020 года на своих избирательных участках выбрали объекты, которые будут построены в течение 2021 года в населенных пунктах края. В селе Тиличики Олюторского муниципального района завершены работы по обустройству места для отдыха жителей. В рамках проекта выполнены работы по планировочной организации земельного участка, устройству бетонного основания, установлены беседки, скамейки, урны, фонари освещения и ограждение», — пояснил министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергей Лебедев.

На реализацию проекта из краевого бюджета выделено 4,6 млн рублей. Площадь участка благоустройства — 385 кв. метров.

Отмечается, что в 2021 году на полуострове впервые начался масштабный проект «Решаем вместе», в рамках которого в 71 населенном пункте обустраивают 75 объектов, отобранных жителями путем голосования, прошедшего в период с 11 по 13 сентября 2020 года. Всего на благоустройство этих территорий из краевого бюджета было предусмотрено 298,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, практически перед Новым годом в Хабаровске откроется «Сквер русских народных сказок» — новое общественное пространство в парке «Северный».