Сидней, Австралия, 7 декабря, 2021, 09:32 — ИА Регнум. За последние сутки в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе выявили еще шесть случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Таким образом, общее число заразившихся южноафриканским вариантом SARS-CoV-2 увеличилось до 31. Об этом 7 декабря сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Большинство из них связаны с кластером, выявленном на западе Сиднея.

В настоящее время лечение от COVID-19 в больницах штата получают 155 человек. 28 человек борются за свои жизни в реанимации.

За сутки в штате было проведено 58 705 ПЦР-тестов на коронавирус. Число заразившихся инфекцией выросло на 280, сообщили в министерстве здравоохранения Нового Южного Уэльса.