Варшава, 7 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. «Гибридная операция Александра Лукашенко» против Польши в форме миграционного кризиса превращается в «ползучий конфликт». Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в интервью Polskie Radio.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Количество мигрантов на границе, число их попыток прорваться на нашу территорию уменьшается. Но спецслужбы Лукашенко все еще дестабилизируют польскую границу», — считает Жарин.

Он подчеркнул, что некоторые мигранты по-прежнему заинтересованы в нелегальном пересечении польско-белорусской границы.

«К этому их подталкивают спецслужбы режима Лукашенко, в том числе распространяя слухи о якобы проводимых переговорах о разрешении им въезда в Европейский союз и шантажируя их возвращением в страны происхождения, если они не переправятся на Запад», — заявил польский чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.