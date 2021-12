Лос-Анджелес, США, , 09:24 — REGNUM Генри Кавилл дал понять, что он всё ещё надеется вернуться к роли Супермена. Об этом 7 декабря сообщает портал We Got This Covered.

Генри Кавилл Цитата из к/ф «Человек из стали». Реж. Зак Сеайдер. 2013. США — Великобритания

«У меня все еще есть этот наряд… на всякий случай», — сказал Кавилл в эфире британского ток-шоу Lorraine, когда ведущая задала ему вопрос о возможном возвращении к роли супергероя. «Да, готов, и жду телефонных звонков», — добавил актёр.

https://twitter.com/Jordan_Wayne21/status/1467798963168452608

Отметим, что в июне 2020 года Генри Кавилл заявил, что хотел бы играть Супермена на протяжении многих лет. В марте 2021-го инсайдер Дэниэл Рихтман сообщил, что, по имеющейся у него информации, Кавилл винит в потери этой роли главу студии DCУолтера Хамаду.

