Москва, , 09:23 — REGNUM В Москве на дорогах образовались восьмибалльные пробки, сообщает 7 декабря онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным на 9:18, загруженность столичных дорог оценивается в восемь баллов из десяти. Наиболее сложная ситуация в центре города, на Садовом кольце и ТТК. Кроме того, есть затруднения на большинстве вылетных магистралей по направлению к центру. В том числе образовались пробки на Волгоградском и Ленинградском проспектах и Ярославском шоссе.

По прогнозу сервиса, заторы ослабнут до шести баллов лишь к полудню.

Как сообщало ИА REGNUM, на Москву обрушился мощный снегопад. За сутки сугробы могут вырасти до 17 сантиметров.