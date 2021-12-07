В Южной Корее в октябре зафиксировали профицит платежного баланса
Сеул, 7 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи в октябре 2021 года составил $6,95 млрд, что на $4,61 млрд меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.
По их словам, профицит сохраняется на протяжении восемнадцати месяцев подряд. Профицит товарного баланса составил $5,64 млрд.
Экспорт товаров из страны вырос на 20,1%, до $55,97 млрд, а импорт — на 38,2%, до $50,34 млрд.
Между тем с января по октябрь общий профицит платёжного баланса Южной Кореи составил $77,07 млрд. Ожидается, что по итогам года показатель может превысить отметку $92 млрд.
Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.