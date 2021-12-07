Самара, , 09:31 — REGNUM Заместителя начальника Управления МВД России по городу Самаре обвинили в получении незаконного денежного вознаграждения в особо крупном размере. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что весной 2011 года фигурант уголовного дела занимал должность заместителя начальника оперативно-розыскной части.

По версии следствия, в одном из ресторанов Самары он встретился с некоторыми лидерами организованного преступного сообщества (ОПГ) «Законовские», во время встречи мужчины достигли договоренности о передаче фигуранту уголовного дела каждый месяц 150 тысяч рублей, а также передачи ему автомобиля ВАЗ-212 140.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за не принятие мер по обеспечению беспрепятственной работы коммерческих структур, подконтрольных преступному сообществу, а также непринятие мер в случае выявления фактов противоправной деятельности его участников», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах дела указано, что первую часть взятки в размере 150 тысяч рублей и автомобиля стоимостью свыше 300 тысяч рублей фигурант уголовного дела получил весной 2011 года.

«Далее, в период с апреля 2011 года по август 2017 года обвиняемый, занимавший различные должности в системе ГУ МВД России по Самарской области, в том числе в период с июня 2015 года по настоящее время должность заместителя начальника Управления МВД России по городу Самаре, систематических получал денежные средства в размере от 150 тысяч рублей до 400 тысяч рублей за способствование в силу своего должностного положения совершению незаконных действий в отношении участников ОПГ «Законовские» со стороны подчиненных ему лиц», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, всего обвиняемому были переданы денежные средства на общую сумму свыше 22 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что расследование дела уже завершено, в настоящее время фигурант уголовного дела и его защитник преступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.