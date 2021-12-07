Ярославль, , 09:27 — REGNUM В мэрии Ярославля объяснили проблемы с общественным транспортам утром 6 декабря. Речь об этом зашла на общегородском совещании, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мэр Владимир Волков потребовал объяснений у начальника управления транспорта Сергея Волканевского.

Остановка в Ярославле

«Проверка показала, что действительно часть перевозчиков, которые работают на автобусных маршрутах использовали топливо демисезонное. Соответственно, проблема была связана с тем, что во всём городе, на всех заправочных станциях в том числе, на крупных заправочных станциях образовался дефицит и длительное ожидание именно топлива зимней категории. Мы к этой проблеме подключились оперативно, отработали с перевозчиками и с топливными компаниями внеочередную компанию пассажирских транспортных средств и уже в утренние часы и в дневные часы выпуск был восстановлен. По данному факту мы вчера провели штаб со всеми перевозчиками», — рассказал Сергей Волканевский.

Городские власти извинились перед ярославцами за долгое ожидание автобусов. По словам Волканевского, ситуация уже стабилизировалась.

«Конечно же здесь подробно нужно разбираться, всегда есть причина и есть конкретный человек, который допустил промахи. Соответственно, прошу провести работу разъяснительную и впредь такой ситуации не допускать. Температурный режим и прогнозы были заранее Гидрометцентром установлены. Это никакой не сюрприз. Ситуация, которая произошла, не может сказываться на том, чтобы транспорт не выходил в полном объёме. Ещё раз всю информацию доведите, сегодня мы соберёмся с перевозчиками и впредь чтобы такого больше не повторялось», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне на ситуацию обратил внимание врио губернатора области Михаил Евраев.

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