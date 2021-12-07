Оренбург, 7 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер может уйти в отставку по собственной инициативе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Zaksob.ru Денис Паслер

По данным СМИ, сейчас идут активные консультации с администрацией президента по поводу потенциальной отставки. Шансы, что пост главы региона станет вакантным, очень велики. Паслер сам проявил желание уйти с должности. Претензий к его работе нет.

Другой источник информресурса отметил, что плановых губернаторских отставок до конца 2021 года не предвидится. Исключение могут составить только отставки «экстренного характера», если какой-то глава региона окажется в резко негативной ситуации, требующей принятия кадровых решений.

Напомним, Денис Паслер после досрочной отставки экс-губернатора Юрия Берга с 21 марта 2019 года стал временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Избран губернатором 8 сентября 2019 года. До губернаторства Денис Паслер являлся исполняющим обязанности генерального директора, председателем правления ПАО «Т Плюс».