Холмск, Сахалинская область, 7 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Эвакуация китайского сухогруза Xing Yuan, который накануне сел на мель в порту Холмск на Сахалине, успешно завершена. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

Mil.ru Сухогруз на мели

«В 14:26 (06:27 мск) эвакуация экипажа с судна Xing Yuan успешно завершилась. Все 12 человек доставлены на берег и проходят процедуру таможенного досмотра», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в данный момент специалисты готовятся к осмотру судна и к установке боновых заграждений. При этом отмечается, что разлива топлива не наблюдается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что эвакуация экипажа с сухогруза Xing Yuan, который сел на мель в порту Холмск, завершилась.