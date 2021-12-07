Канберра, , 09:20 — REGNUM 7 декабря Резервный банк Австралии (РБА) оставил ключевую ставку на исторически низком уровне 0,10 процента. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары (сс) williamnyk

Отмечается, что экономисты РБА встретились для оценки макроэкономической ситуации в стране и решили оставить ставку на прежнем уровне, несмотря на рекордный рост цен на рынке недвижимости и опасения, что Австралия приближается к кризису доступности жилья.

«Центробанк оказался под все большим давлением с целью поднять процентные ставки раньше 2024 года, поскольку рост стоимости недвижимости намного превышает рост заработной платы в Австралии», — пишут журналисты.

В своем отчете глава РБА Филип Лоу отметил ситуацию на рынке недвижимости, но подчеркнул, что другие переменные, такие как занятость и инфляция, побудили банк оставить ставку на низком уровне.