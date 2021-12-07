Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку без изменений
Канберра, 7 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. 7 декабря Резервный банк Австралии (РБА) оставил ключевую ставку на исторически низком уровне 0,10 процента. Об этом сообщил телеканал Nine News.
Отмечается, что экономисты РБА встретились для оценки макроэкономической ситуации в стране и решили оставить ставку на прежнем уровне, несмотря на рекордный рост цен на рынке недвижимости и опасения, что Австралия приближается к кризису доступности жилья.
«Центробанк оказался под все большим давлением с целью поднять процентные ставки раньше 2024 года, поскольку рост стоимости недвижимости намного превышает рост заработной платы в Австралии», — пишут журналисты.
В своем отчете глава РБА Филип Лоу отметил ситуацию на рынке недвижимости, но подчеркнул, что другие переменные, такие как занятость и инфляция, побудили банк оставить ставку на низком уровне.