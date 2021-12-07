Кызыл, 7 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Туве за десять месяцев с начала 2021 года родилось на свет 5520 детей, что на 2,4%, или на 131 ребёнок больше, чем в январе — октябре 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Новорожденные

При этом уровень смертности остался примерно на том же уровне — 2491 скончавшийся в 2020 году против 2492 в 2021-м.

Таким образом, естественный прирост в республике составил 3028 человек, что на 130 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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