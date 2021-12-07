Чебоксары, , 09:17 — REGNUM В Чувашии последние недели наблюдается «позитивный тренд» в борьбе с коронавирусом, но высоким остаётся количество вновь выявляемых случаев заражения — в сутки заражаются более 140 человек. Это больше, чем было в первую и вторую волну. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 7 декабря, заявил на оперативном штабе глава Чувашии Олег Николаев.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Открывая заседание, руководитель республики подчеркнул, что сохраняется «позитивный тренд, который сформировался за последние недели». По его словам, коечный фонд сократился вдвое, уменьшается число стационарных и амбулаторных больных ковидом.

Говоря о вновь выявляемых случаях заражения, Олег Николаев подчеркнул, что «в целом уровень заболеваемости пока высокий». Ежедневно подтверждается более 140 случаев заражения коронавирусом.

«В первой и второй волне таких цифр не видели», — сказал глава Чувашии, признавшись, что его это «очень настораживает» .

И напомнил, что в России подтверждены два случая заражения штаммом «Омикрон», поэтому «мы имеем риски проникновения на территорию Чувашской Республики». Олег Николаев призвал жителей соблюдать все меры санитарно-эпидемической безопасности, быть «максимально настороже».