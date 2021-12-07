Канберра, 7 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Сегодня, 7 декабря, на юго-востоке Австралии установится влажная погода, с моросящим дождем и проливными ливнями в отдельных районах во второй половине дня. Особенно дождливый день будет наблюдаться в столичной Канберре, передает телеканал Nine News.

Brian ireland Канберра

«Похоже, что в ближайшие дни мы сможем столкнуться с влажной погодой на юго-востоке Австралии, в том числе в Канберре и Австралийской столичной территории», — говорится в сообщении Австралийского метеорологического бюро.

Напомним, что проливные дожди ранее прокатились по юго-восточной части страны, приведя к наводнениям и эвакуации тысяч местных жителей. Особо пострадавшими штатами тогда стали Виктория и Новый Южный Уэльс.