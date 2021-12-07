Канберра, , 09:18 — REGNUM В настоящее время жители Австралии в большей степени чем обычно рискуют столкнуться с ядовитыми змеями и пауками в повседневной жизни, поскольку появление во дворах и на улицах ядовитых рептилий и паукообразных вызвано нашествием мышей. Об этом 7 декабря сообщил телеканал Nine News.

До встречи, Австралия! © Олег Кугаев

В Австралии также был рекордно дождливый ноябрь за всю историю наблюдений, что также создало условия для резкого увеличения популяции змей и пауков.

Если змеи сейчас охотятся на расплодившихся в огромных количествах мышей, то влажная погода также является идеальным климатом для передвижения жуков и лягушек — еще один предвестник увеличения популяции пресмыкающихся и пауков.

В Австралийском институте здравоохранения и социального обеспечения предупредили, что с нашествием ядовитых змей и пауков наиболее остро столкнуться жители Нового Южного Уэльса.