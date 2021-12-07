Петропавловск-Камчатский, 7 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. На Камчатке частные дома посёлка Озерновского и села Запорожье в Усть-Большерецком районе подключили к безлимитному интернету, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Современную связь и цифровые услуги получили более 200 семей.

«Это первый проект по развитию инфраструктуры связи, который реализован с участием камчатского бизнеса на условиях государственно-частного партнерства. На строительство магистрали часть средств была выделена правительством Камчатского края, часть — предприятиями рыбной отрасли и компанией «Ростелеком». В результате такого взаимодействия в селе Запорожье, к примеру, обеспечены интернетом 156 частных домохозяйств, в Озерновском — 72. В прошлом году скоростным интернетом были обеспечены только многоквартирные дома этих удаленных поселков. Губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым было дано поручение развивать инфраструктуру связи на полуострове, так как её развитие не только влияет на экономические показатели, но и делает жизнь в отдаленных от краевой столицы селах более комфортной. Постепенно мы это поручение реализовываем», — сказал министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев.

Жители сёл могут подключать интернет со скоростью до 200 Мбит/c, пользоваться различными видеосервисами и услугами.

Отмечается, что для подключения жителей Озерновского и Запорожья построено 158 км оптоволоконной магистрали от посёлка Октябрьского.

Как сообщало ИА REGNUM, беспрецедентный рост числа интернет-пользователей за последние два года зафиксировали в бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи, сообщила директор бюро Дорин Богдан-Мартин, выступая на форуме ООН по госполитике в области интернета в польском Катовице.