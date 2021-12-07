Нью-Йорк, США, , 09:14 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 6 декабря ростом, частично компенсируя потери прошлой недели. Больше других прибавил Dow Jones.

Рост (сс) geralt

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 646,95 пункта (1,87%), до уровня 35 227,03 пункта. S&P 500 подорожал на 53,24 пункта (1,17%), до уровня 4591,67 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 139,68 пункта (0,93%), до уровня 15 225,15 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,93 (2,86%), до уровня $69,49 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 3 декабря — последнего рабочего дня недели — снижением на фоне слабой статистики по американскому рынку труда и новостей о распространении штамма коронавируса «Омикрон».

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