Москва, 7 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В первых двух периодах хоккеисты «Динамо» забросили по шайбе. Отличились нападающие Вадим Шипачёв и Антон Ведин.

В третьем периоде ЦСКА смог переломить ход встречи и сравнять счёт благодаря голам форвардов Антона Слепышева и Павла Карнаухова. В овертайме победу «армейцам» принесла шайба защитника Никиты Нестерова.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 52 очка. «Динамо» идёт на третьем месте в Западной конференции с 51 очком.

Читайте также: «Сочи» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ