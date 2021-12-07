Ижевск, , 09:11 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 7 декабря выявили 191 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 200 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 76 483 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Среди новых носителей вируса — 17 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 44 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 130 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 64 362 человека. Скончались 3290 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано пять летальных случаев. Накануне скончались четверо жителей республики.

Активным носителем коронавируса в Удмуртии в настоящее время является 8831 житель. Из числа получающих лечение 7665 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 434 человека — в состоянии средней степени тяжести, 172 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 6 декабря прививку от коронавируса сделали 644 987 человек. Второй компонент препарата получили 457 168 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Читайте также: В Удмуртии около 645 тыс. человек сделали прививку от коронавируса