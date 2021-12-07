Канберра, , 09:17 — REGNUM Не успела граница Квинсленда (северо-восток Австралии) открыться, как власти штата тут же предупредили, что прибытие тысяч приезжих неизбежно принесет к всплеску коронавируса и, возможно, распространению штамма «Омикрон», что может привести к повторному закрытию границы. Об этом, как передаете телеканал Nine News, 7 декабря предупредила премьер-министр штата Анастейша Палащук в ходе пресс-конференции.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Напомним, что 13 декабря, спустя 251 день, граница Квинсленд снова откроется для приезжих из других штатов.

«Для жителей Квинсленда все будет по-другому, потому что мы привыкли видеть нули в статистике», — заявила Палащук, имея в виду длительные периоды, когда в штате не было ни одного случая заражения коронавирусом.

По словам Палащук, в Квинсленде необходимо будет внести существенные коррективы для обеспечения эпидемиологического контроля, потому что штат «столкнется с ростом случаев заболевания», и тогда граница вновь может быть закрыта.

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