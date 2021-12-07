Порт-Стэнли, , 09:15 — REGNUM В эту среду, 8 декабря, Фолклендские острова отмечают 107-ю годовщину разгрома германского военно-морского флота британской эскадрой в южно-атлантических водах, сообщает MercoPress.

Карта Фолклендских (Мальвинских) островов Eric Gaba (Sting) / Koryakov Yuri

В бою 8 декабря 1914 года, ставшем вехой в Первой мировой войне, Королевский флот понес минимальные потери, в то время как флот немецкого вице-адмирала Максимилиана фон Шпее был уничтожен. Угроза, существовавшая в Тихом океане и Южной Атлантике, была ликвидирована.

1 ноября тот же немецкий отряд победил корабли Королевского флота в битве при Коронеле у берегов Чили. Не имея боеприпасов и угля — преобладающей энергии в то время, — немцы думали захватить британскую военно-морскую базу и угольную станцию на Фолклендах. Однако британский флот под командованием адмирала Доветона Стерди уже ожидал немцев на островах. Выжили только два корабля: «Дрезден», через несколько затопленный экипажем на острове Хуана Фернандеса, и корабль поддержки «Слейдиц».

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