Канберра, 7 декабря, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Вечером 6 декабря жители Западной Австралии увидели редкое и захватывающее зрелище, когда Луна, Венера, Сатурн и Юпитер выровнялись в ночном небе. В связи с безоблачной погодой в большинстве районов штата с 20:00 по местному времени жители столичного Перта, особенно в северной и восточной частях города, могли видеть выстроенные в линию планеты и спутник Земли. Об этом на следующие сутки сообщил телеканал Nine News.

Луна

Необычайное явление было видно даже дальше на севере штата в Каррате. Отмечается, что планеты и Луну было видно даже без телескопа. Как отмечают журналисты, подобное зрелище можно увидеть снова 10 декабря.

В Обсерватории Перта объяснили, что к этому времени луна сместиться на противоположную сторону от планет, и лучшее время, чтобы увидеть их все, будет сразу после захода солнца.