Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM В Екатеринбурге электричка наехала на сотрудницу железнодорожного вокзала. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Электричка

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Инцидент произошёл утром на девятом пути вокзала. На женщину наехал электропоезд Екатеринбург — Дружинино. Пострадавшую госпитализировали.

Обстоятельства ЧП выясняются. Кроме того, как сообщает Уральская транспортная прокуратура, Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения ж/д транспорта и его эксплуатации.