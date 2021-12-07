Москва, 7 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» от продажи своей продукции за январь-сентябрь 2021 года достигла 19,6 млрд рублей, это что на 12%, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается на портале мэра столцы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский технопарк

За девять месяцев резиденты технополиса «Москва» принесли в бюджеты разных уровней рекордную сумму — почти 4 млрд рублей, что на 38,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, наибольшую прибыль обеспечили продажи продукции кластера микроэлектроники — они принесли около 9,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории технополиса «Москва» построен завод по производству печатных плат и электронных модулей.

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