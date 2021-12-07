Оренбург, 7 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В городе Бузулуке Оренбургской области полиция задержала наркокурьера из Башкирии с крупной партией наркотика. Синтетическое наркотическое средство мужчина планировал сбывать в Оренбуржье и Самарской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского главка УМВД.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Изъятый наркотик

При обыске квартир, которые арендовал задержанный, обнаружено более 900 граммов наркотического средства синтетического происхождения. Наркотик был привезен из Башкирии. Злоумышленник намеревался сбыть его бесконтактным способом на территории Бузулука и Самарской области.

В рамках комплекса мероприятий оперативники задержали соучастника — 24-летнего жителя Первомайского района Оренбургской области. Он являлся розничным курьером. При личном досмотре у оренбуржца обнаружили сверток с наркотическим средством.