Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах и Пекине Александр Костоглод возглавил тренерский штаб сборной России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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«Александр Костоглод утвержден решением Экспертного совета Министерства спорта РФ по предложению Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. Желаю Александру удачи на новом посту и дальнейших достижений!» — написал Логвиненко в Instagram.

47-летний гребец за свою спортивную карьеру завоевал также шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград чемпионатов мира.