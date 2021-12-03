Горно-Алтайск, 7 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Республике Алтай сохраняется непростая ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на карантин в связи с этим закрыто 16 школ и один детский сад.

Школьный класс

Кроме того, по домам отправлены учащиеся 73 классов в девяти школах.

Из-за коронавируса полностью закрыта Ороктойская начальная школа в Чемальском районе и три детских садах в Чемальском и Усть-Коксинском районах.

«Частично ограничения действуют для 15 классов в 11 школах республики и 10 групп в семи детских садах, а также для одной группы Горно-Алтайского политехнического колледжа им. М.З. Гнездилова», — отметили в правительстве.