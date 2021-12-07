Кабул, , 09:02 — REGNUM Ряд жителей провинции Баглан говорят, что за последние несколько месяцев в провинции повысился уровень уголовных преступлений, особенно краж, и эта ситуация их беспокоит. Напротив, чиновники администрации «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Баглан говорят, что ситуация в городе безопасна, пишет 8am.af.

Хафизулла, житель «Тапа-йеШахдои» в Пули-Хумри, столице провинции Баглан, заявил, что он обеспокоен ростом грабежей в городе, сообщив, что воры украли его деньги и вещи среди бела дня.

Хафизулла жалуется на чиновников возглавляемой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) администрации Баглана, говоря, что, несмотря на то, что воров удалось опознать и передать их талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), через несколько дней воров отпустили как наркозависимых. Этот житель Баглана призывает местную администрацию «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отпускать воров, даже если они наркоманы, чтобы предотвратить кражи в городе.

Ограбления в городе Пули-Хумри встревожили людей, ведь кражи происходят в спокойных районах города. Карим, который проживает в одном из многоквартирных домов в самой безопасной части города Пули-Хумри, говорит, что несколько дней назад вор ворвался в комнату студента и забрал у него два компьютерных процессора. Он добавил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как вор проник в комнату, но его не смогли арестовать.

«Несколько дней назад дом нашего соседа был ограблен», — сказал Матиулла, другой житель Пули-Хумри, который призвал администрацию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Баглане обеспечить безопасность людей. «Когда мы пожаловались в службу безопасности, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказали, что у них недостаточно персонала, и что нам следует сотрудничать с органами».

Жители Баглана называют бедность одной из причин увеличения числа уголовных преступлений, особенно краж, и говорят, что ряд безработных и бедняков вынуждены совершать грабежи в городе.

Между тем, Сафиаулла Самим, начальник полиции провинции Баглан, заявил, что по всему городу предприняты меры безопасности, чтобы люди теперь могли жить спокойно. В то же время, Асадулла Мустафа Хашеми, глава отдела информации и культуры администрации провинции Баглан, отрицает освобождение воров как наркозависимых и заявляет, что закон не допускает освобождения воров.

Рост числа грабежей в провинции Баглан происходит на фоне того, что растут безработица, бедность и нищета.

Безработица резко выросла после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Баглан — не единственная провинция, столкнувшаяся с грабежами, и в других провинциях совершаются кражи и вооруженные ограбления.