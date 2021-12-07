Эмполи, Италия, , 09:01 — REGNUM «Эмполи» одержал победу над «Удинезе» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На 22-й минуте матча счёт открыл нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу.

Во втором тайме футболисты «Эмполи» смогли забить три мяча. Отличились защитник Петар Стоянович на 49-й минуте, полузащитник Недим Байрами на 59-й и фоврард Андреа Пинамонти на 78-й.

На сегодняшний день «Эмполи» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 23 очка. «Удинезе» идёт на 14-м месте с 16 очками.

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