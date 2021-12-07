Москва, 7 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Вечером во вторник, 7 декабря, в столице Росси на дорогах ожидаются пробки 8−6 баллов. Об этом 7 декабря сообщается в официальном Телеграмм-канале департамента транспорта Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Уточняется, что утром автомобильные пробки будут 6−7 баллов, днём — 7−8 баллов и вечером — 8−9 баллов.

Также указывается, что в настоящее время движение транспорта затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, и на шоссе Энтузиастов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в департаменте транспорта российской столицы московским водителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте во вторник, 7 декабря, в связи с ожидаемой метелью.