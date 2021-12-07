* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону состоялся суд над жителем Ингушетии Беком Хаштыровым, давшим присягу на верность террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Южный окружной военный суд приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере десять тысяч рублей, сообщили 7 декабря в объединенной пресс-службе судов.

Цитата из д/ф «Голая жизнь» (Pavlensky. Life naked). Реж. Дарья Хренова, 2016, Россия, Латвия Суд

Как установило следствие и доказал суд, подсудимый в начале 2020 года записал видео, на котором он присягает на верность главарю ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В тексте его клятвы звучит оправдание терроризма и одобрение «идеологии и практики насилия на примере данной террористической организации». После этого подсудимый разместил эту видеозапись на странице в соцсети.

Кроме того, в ходе расследования возбужденного уголовного дела о публичных призывах к терроризму и об участии в деятельности террористической организации были проведены обыски по месту жительства подозреваемого и найдено самодельное взрывное устройство, что послужило возбуждению уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

По приговору суда за все эти преступления подсудимый получил шесть лет колонии. Приговор пока в законную силу не вступил.