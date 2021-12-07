Москва, , 09:00 — REGNUM Из-за сниженной патогенности штамм коронавируса «Омикрон» может оказаться живой вакциной. Об этом 7 декабря заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

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«Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса», — сказал он в беседе с URA.RU.

Также вирусолог пояснил, что пациенты, переболевшие новой разновидностью SARS-CoV-2, могут после этого стать устойчивыми к его болезнетворным вариантам. При этом Чумаков не исключил того, что с появлением «Омикрона» больше не будут вводиться локдауны.

«Мы посмотрим, как это будет развиваться, потому что надо еще последить, как вытесняет «Омикрон» болезнетворные штаммы и как это влияет на тяжесть заболевания, на количество пациентов на койках интенсивной терапии. Все же эти карантинные меры привязаны к возможностям медицины. Если это даст передышку для медицины, то, наверно, мы не увидим больше серьезных карантинов», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря стало известно, что первые два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» у пациентов, которые прибыли из ЮАР, выявили в России.