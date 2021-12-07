Казань, , 09:30 — REGNUM В Казани вновь произошла авария с участием трамвая и пешехода. На этот раз пострадала пожилая женщина, перебегавшая дорогу в неположенном месте, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

ДТП Pravovoyicentr.ru

"Из-за ДТП с пешеходом остановлено движение трамваев №1 и №6 на улице Декабристов, 183. По предварительной информации, пожилая женщина решила перебежать дорогу в неположенном месте и попала под трамвай. Пострадавшая жива», — говорится в сообщении.

По уточненным данным ГИБДД Казани, у пострадавшей травматическая ампутация руки. На вид женщине 60−65 лет. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу, передает «Татар-информ».

ИА REGNUM напоминает, в Казани днем 6 декабря под трамвай на улице Гвардейской попала 11-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался на месте.

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