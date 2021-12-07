Манила, 7 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Законопроект об обязательной регистрации сим-карт на Филиппинах приняла Палата представителей (нижняя палата филиппинского парламента), 6 декабря передал телеканал CNN Philippines.

(сс) bssmadeit С телефоном

Такая мера должна помочь правоохранительным органам выявлять злоумышленников, которые использует мобильные телефоны при совершении преступлений. В соответствии с законопроектом, телекоммуникационные компании и продавцы сим-карт должны будут указывать в регистрационных формах полное имя, дату рождения, пол и адрес абонента. Для этого создадут единый реестр пользователей сим-карт, информация из которого раз в полгода будет направляться в министерство информации и коммуникационных технологий Филиппинах

Требование о регистрации распространяется и на иностранных граждан. В случае нарушения закона компанию ждет штраф 1 млн филиппинских песо ($19,8 тыс.), а продавца — 50 тысяч филиппинских песо ($990).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в России вступил в силу закон о блокировке звонков и SMS-сообщений, поступающих из-за границы по подменным номерам.