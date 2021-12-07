Кабул, , 08:58 — REGNUM Некоторые афганские просители убежища в Индонезии зашили свои губы в знак протеста против отказа ООН рассматривать их дела.

Афганские беженцы, некоторые из которых находятся в Индонезии почти десять лет, организовали митинги протеста в различных городах страны. Люди, которые хотят определенности в своей судьбе, призывают Организацию Объединенных Наций и страны, предоставляющие убежище, прийти им на помощь.

«У этих протестов только одно требование — переселение», — сказал Аман Шафахи, проситель убежища.

В последние недели афганские беженцы разбили палаточные лагеря протеста в разных городах. Они призывают Верховного комиссара ООН по делам беженцев рассмотреть их положение.

Асиф Рахими, афганский проситель убежища в Индонезии, сказал:

«Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сотрудничает с афганскими беженцами. Афганские беженцы находятся здесь от семи до десяти лет».

По данным Ассоциации беженцев, около 4000 афганских просителей убежища застряли в Индонезии в ожидании переселения в третью страну, но власти Джакарты не разрешают им работать на законных основаниях.

Некоторые активисты гражданского общества выразили обеспокоенность тяжелым положением афганских беженцев в Индонезии, подчеркнув, что с афганскими беженцами необходимо обращаться гуманно.

«Мы находимся в очень тяжелом положении, потому что нам не разрешают заниматься какой-либо деятельностью, как всем людям», — сказал активист гражданского общества Фардин Федаи.

Лал Гул Лал, глава Афганской организации по правам человека, заявил: «Мы призываем УВКБ ООН работать над проблемами беженцев, которые живут в ужасных условиях более десяти лет».

За последние годы по крайней мере 14 афганских беженцев покончили жизнь самоубийством в Индонезии, а шесть — предприняли подобную попытку.