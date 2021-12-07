Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Ростовская прокуратура добилась ликвидации мусорной свалки на улице Садоводческой в Первомайском районе. Поводом для проверки послужили жалобы горожан. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Свалка

Инспекция выявила, что на улице Садоводческой неизвестные организовали свалку твердых коммунальных, строительных и других отходов. При этом местная администрация никаких мер для ликвидации свалочного очага не предприняла.

Решается вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Территорию очистили от накопившегося мусора.