Ливерпуль, Великобритания, 7 декабря, 2021, 08:56 — ИА Регнум. «Эвертон» одержал победу над «Арсеналом» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.nufc.co.uk Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес

На 45-й минуте полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор открыл счёт. «Эвертон» смог спастись и вырвать победу в концовке встречи благодаря голам Ришарлисона на 79-й минуте и Демарая Грея на 92-й.

На сегодняшний день «Эвертон» занимает 12-е место в АПЛ, в активе команды 18 очков. «Арсенал» идёт на седьмом месте с 23 очками.

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