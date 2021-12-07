Ёнам, , 08:56 — REGNUM На одной из ферм в южнокорейском уезде Ёнам провинции Чолла-Намдо обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом 6 декабря сообщило KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Птичий грипп Ylrrw.cn

По их словам, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают порядка 36 тыс. кур.

Известно, что это уже десятый случай заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы.

В министерстве отметили, что эксперты приступили к экстренной проверке всех птицефабрик в стране, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышку птичьего гриппа зафиксировали у индеек на ферме на юге Израиля.

Читайте также: В Израиле выявили вспышку птичьего гриппа