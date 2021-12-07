Магнитогорск, Челябинская область, , 08:55 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области поймали грабителя, который отнял у 41-летнего мужчины новый телевизор. Об этом сообщает областной главк МВД.

Телевизор



По данным следствия, гражданин купил этот товар и нёс к себе домой. Он дошёл до дома и там неизвестный открыто похитил его имущество и скрылся. Размер ущерба превысил 30 тыс. рублей.

Силовики поймали ранее судимого гражданина 1975 года рождения. Телевизор он уже успел продать, а деньги потратил.