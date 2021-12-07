Иркутск, , 08:54 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 7 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6545 человек, причём 27 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 143 534 (+601 за сутки). Госпитализированы 4603 (-233 за сутки).

В то же время излечились 115 511 пациентов (+354 за сутки). Ещё 553 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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