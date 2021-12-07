Владивосток, 7 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Более 8,5 тыс. приморцев оформили «дальневосточную ипотеку», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Приморье сохраняет лидерство среди регионов Дальнего Востока по выдаче кредитов по программе «Дальневосточная ипотека». На втором месте — Якутия, следом — Хабаровский край.

«Дальневосточная ипотека» предлагает кредитование по ставке от 0,1% годовых. Так, на 3 декабря выдано 8510 кредитов на сумму 35,7 млрд рублей.

«300 человек оформили ипотеку для индивидуального жилищного строительства, в том числе на «дальневосточном гектаре». На эти цели им одобрили льготный кредит на общую сумму более 1,4 млрд рублей», — пояснили специалисты.

В городских округах ипотеку можно оформить на покупку квартиры в новостройке, в сельских округах — приобрести жилье на вторичном рынке или построить дом.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение Банка России о приостановлении льготной программы по ипотеке выглядит разумным в текущей экономической ситуации, заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Елена Мешкова.