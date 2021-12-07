Оренбург, 7 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Оренбургский областной суд смягчил приговор четверым бывшим сотрудникам полиции, которые признаны виновными в превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Суд

В Орске зимой 2018 года полицейские напали на мужчину и его 13-летнего пасынка. Орчанин собирался везти ребенка в спортивную секцию, но был задержан. Досталось и подростку. Якобы полицейские проверяли поступившую оперативную информацию о незаконном обороте наркотиков.

Суд первой инстанции назначил бывшим правоохранителям по три года и четыре месяца лишения свободы, а также запретил занимать определённые должности в течение двух лет. Экс-полицейские обжаловали приговор.

Суд апелляционной инстанции смягчил приговор двум осужденным, уменьшив срок до трех лет и двух месяцев. При этом областной суд лишил осужденных специальных званий «майор» и «старший лейтенант полиции». Приговор суда вступил в законную силу.