Новосибирск, , 08:52 — REGNUM Новосибирские ТЭЦ уже начали постепенно поднимать температуру теплоносителя. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК) в своём телеграм-канале.

Обслуживание труб теплоснабжения Mil.ru

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«Наши сотрудники использовали теплые дни, чтобы устранить ранее обнаруженные дефекты на трубах. Так, за выходные устранили 17 повреждений, вчера — 11. Сегодня ведём работы ещё на семи объектах, и завершим ремонт до вечера. По состоянию на 12:00 (время местное), температура в городе — 1 °C, а к утру 8 декабря синоптики обещают понижение до — 20 °C», — уточнили в СГК.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области в ближайшие сутки ожидается резкое похолодание до −17…−19 °C, в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица.

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