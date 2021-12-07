Горно-Алтайск, , 08:51 — REGNUM В Республике Алтай на минувшей неделе заболеваемость COVID-19 снизилась на 8,3%, выявлено 232 новых носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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По словам главы республики Олега Хорохордина, Горный Алтай практически ежедневно входил в число регионов России с наименьшим приростом заболеваемости.

«К сожалению, есть один район, Майминский, где ситуация ухудшилась. За неделю здесь заболели 73 человека, тогда как неделей ранее — 47. В остальных районах и городе количество заболевших уменьшилось или осталось на том же уровне», — отметил он.

Тем не менее, на заседании оперштаба принято решение смягчить ограничения на работу театров и кинозалов. Максимально разрешённая загрузка зрительных залов увеличена с 50% до 70%. Пропуск посетителей осуществляется при наличии qr-кодов.

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